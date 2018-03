Cristina Cifuentes ha asegurado que la verdad está de su lado y ha advertido a quienes intentan dañarla "con falsedades, mentiras o medias verdades" que "no van a conseguir que dé un paso atrás, están equivocados". "A quienes queréis que me vaya: no me voy, me quedo, voy a seguir siendo vuestra presidenta".

Pasada la medianoche Cifuentes colgó en su cuenta de Twitter un vídeo que se grabó a sí misma con su móvil desde su despacho en la Puerta del Sol, donde decía que seguía trabajando tras un día "muy complicado y doloroso".