Una comisión investigadora auspiciada por el Gobierno británico ha abierto un periodo de consulta para recoger testimonios sobre el presunto declive de "la prensa escrita de calidad" en el Reino Unido, por la competencia de internet. La comisión, presidida por la periodista y escritora Frances Cairncross y que publicará un informe en 2019, da de plazo hasta el 7 de setiembre para que periodistas, anunciantes, grupos mediáticos y otras partes interesadas aporten su opinión, según explica el Ejecutivo en su página web. La primera ministra, la conservadora Theresa May, anunció en febrero la creación de esta comisión para valorar si el Gobierno puede contribuir a frenar el trasvase a internet de los anuncios publicitarios, que ha provocado el cierre de muchos periódicos, sobre todo a nivel local. May destacó entonces que una prensa de calidad "es imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia". El panel de investigadores analizará, entre otras cosas, el ascenso en internet de las noticias de baja calidad que actúan como anzuelos para atraer visitas y el modo operativo de los anunciantes digitales, para comprobar si son los autores del contenido quienes se benefician o solo las plataformas digitales. Según los datos difundidos hasta ahora por la Comisión Cairncross, más de 300 cabeceras locales y regionales han cerrado en este país desde 2007, mientras que ha caído en un 25 %, hasta 17.000 en 2017, el número de reporteros. La facturación por circulación y por anuncios en prensa escrita se ha reducido en más de la mitad en el último decenio, de 7.000 a 3.000 millones de libras (de 7.900 a 3.400 millones de euros). Sin embargo, pese a su declive, los periódicos siguen siendo la principal fuente de contenido noticioso en este país, con un 50 % del total, más que la combinación del procedente de los medios digitales y audiovisuales, señala la comisión. "Esta investigación no se hace para preservar el 'statu quo', sino para buscar maneras de asegurar que los clientes de dentro de diez años tengan acceso a un periodismo de calidad que se ajuste a sus necesidades, en el formato que prefieran y que apoye la implicación democrática", explica Cairncross en el comunicado. El ministro para Medios de Comunicación, Cultura y Deportes, Matt Hancock, afirma por su parte que "en una época de cambio tecnológico y con las instituciones bajo amenaza de desinformación, necesitamos una visión clara de cómo el periodismo de calidad puede continuar siendo producido, distribuido y consumido de manera efectiva".