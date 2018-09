La consellera catalana de Justicia, Ester Capella, ha afirmado hoy que el Govern no se ha planteado el "escenario" de liberar a los posibles condenados por el 1-O.

"El Govern de Cataluña no está en este escenario y no se ha planteado este escenario", ha dicho la consellera a los periodistas tras reunirse con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras lo que ha reiterado que este asunto "no se ha planteado" en el ejecutivo catalán.