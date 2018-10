El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (c), al inicio hoy de la reunión del Comité Permanente de la formación. EFE

CS desbloqueará mañana en la Mesa del Congreso la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad que busca sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit, paso previo para la tramitación de los presupuestos y que se encontraba paralizada debido a sucesivas ampliaciones de plazo de enmiendas.

No obstante, de salir adelante esa reforma no tendría efectos en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que el Gobierno ha pactado con Podemos, ya que está previsto que la tramitación de esta propuesta no acabe hasta mediados del año próximo.