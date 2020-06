Algunas de las 400 banderas arcoíris que ondean en el municipio malagueño de Villanueva de Algaidas colocadas por los vecinos en calles y balcones particulares al retirar el alcalde la enseña del colectivo homosexual que se había desplegado con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI de la fachada del Consistorio según la normativa y los vecinos reaccionaron: "Del Ayuntamiento la han quitado, pero de mi balcón no la va a quitar nadie". EFE/Carlos Díaz

Cuando una bandera LGTBI se quita, surgen 400. Es lo que ha pasado en un pueblo malagueño donde la ley es la ley, pero sus vecinos -ante la decisión del ayuntamiento de retirar de la fachada la enseña del colectivo homosexual- han reaccionado y aseguran que de sus balcones no se les va a quitar "nadie".

La bandera arcoíris había salido a lucir en el consistorio de Villanueva de Algaidas con motivo del Día del Orgullo LGTB+ por tercer año, pero este 2020 "se ha formado una polvareda", como reconoce a Efe el alcalde, José Antonio Cívico, del PSOE, después de que tres vecinos se quejaran ante la Guardia Civil.

Agentes del instituto armado acudieron al ayuntamiento a los dos días de estar instalada esa gran insignia de ocho metros de largo y expusieron las quejas vecinales que aducían una sentencia firme del Tribunal Supremo que lo impide en balcones de edificios públicos.

A continuación, un concejal presentó un escrito donde recomendaba la retirada de la bandera basada en esa resolución; el alcalde efectuó consultas y, al comprobar que era cierto, decidió quitarla; pero entonces "se lía la polvareda", según Cívico, que precisa que los vecinos han respondido y el caso es que el pueblo se ha inundado de banderas.

Y "el que lo ha liado todo" es Antonio Carlos, como él mismo admite a Efe, quien -a raíz de contarle su hermana lo ocurrido y conocer el rechazo vecinal- cogió las 350 banderas LGTBI que no pudo vender en Torremolinos (Málaga), donde trabaja, al suspenderse actos del Orgullo y las repartió gratis casa por casa.

Como faltaron, hasta el bazar chino del pueblo agotó sus banderas, que este viernes llenan de colorido esta localidad del interior de la provincia de casi 4.300 habitantes.

Defiende que esta bandera "no hace daño a nadie, salvo que se sea homófobo" y "no representa nada político, solo respeto, libertad e igualdad". Comprende la retirada municipal basada en la normativa, pero sostiene que "lo que no pueden quitarla es de nuestros balcones".

"Del ayuntamiento la han quitado pero de mi balcón no la va a quitar nadie", es lo que dicen los vecinos; una reacción popular que Antonio Carlos califica de "ejemplar" e insiste en que "la libertad y la igualad están por encima de cualquier ideología política" y que esta cuestión "no tiene nada que ver con la política".

El alcalde señala que el pueblo ha respondido "positivamente y ha alzado la voz ante la intolerancia, las desigualdades, la injusticia" y está orgulloso de que sus vecinos hayan dado ese apoyo al colectivo homosexual.

Salvador Ruiz