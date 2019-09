"Me voy fuera. Estoy embarazada y he decidido esta vez tener el hijo y tener una nueva vida. Tu vive la tuya". Este wasap lo recibió el padre de Daria, pero Daria no se fue a ningún sitio. Su novio, según sospechan los investigadores, la mató, la descuartizó y guardó el cadáver en un arcón congelador durante más de un año.

Tenía 22 años, era de origen ruso y, al igual que sus dos hermanas, había sido adoptada por un matrimonio español que dejó de tener contacto con ella en septiembre de 2017.