Humberto de la Calle llega a las elecciones presidenciales de este año no sólo como candidato del Partido Liberal Colombiano, sino también como el aspirante que busca garantizar la paz con las FARC, que él mismo negoció, frente a los dos nombres de la derecha: Germán Vargas Lleras e Iván Duque.

"No tengo ninguna vacilación en responder que hay una protección jurídica (al acuerdo de paz), pero no podemos ser ingenuos: un presidente adverso al camino de la implementación de los acuerdos, casi que no necesita decirlo, basta con el viejo truco de colocarlos (acuerdos) en el ultimo cajón", dijo De la Calle en una entrevista con Efe.