Investigadores del Laboratorio de Fisiología Molecular del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) han descubierto un elemento clave que es el que permite al cáncer entrar en el cerebro y desarrollar una metástasis.

La investigación, que ha liderado Miguel Ángel Valverde y que publica hoy la revista "Proceedings of the National Academy of Sciences", ha identificado que un nivel bajo de la proteína transmembrana 'Piezo', que permite el paso selectivo de iones específicos a través de las membranas celulares, dificulta la secreción de serpinas y la invasión y proliferación de células metastásicas, mientras que un nivel alto lo favorece.