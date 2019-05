27 may. 2019

EFE Madrid 27 may. 2019

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha descartado este lunes que Vox entre en el Gobierno regional y ha dejado claro que su partido tiene que sentarse a hablar con Ciudadanos y con la formación verde a los que dará "el mismo trato respetuoso".

"¿Y si no hay otra alternativa? No lo sé en estos momentos", ha respondido Díaz Ayuso en la Cadena Ser al ser preguntada si no descarta que Vox entre en el Gobierno regional madrileño.