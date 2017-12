La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha cuestionado hoy la voluntad política del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la hora de reformar la financiación autonómica y le ha acusado de "pasarse por el arco del triunfo" el compromiso de adquirió en la última Conferencia de Presidentes Autonómicos.

"Rajoy no tiene voluntad política. Cuando tiene prisa, las cosas le salen a tiempo y, cuando no la tiene, las deja dormir y en el olvido. Con la financiación ha incumplido su palabra y no hay nada peor para un político que no ser de fiar. Se ha pasado el acuerdo de la Conferencia de Presidentes por el arco del triunfo", ha denunciado Díaz en una entrevista con la Cadena SER Andalucía.