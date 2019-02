La exconsellera Dolors Bassa ha marcado este miércoles perfil propio en su estrategia de defensa, ya que se ha desmarcado de la vía unilateral, ha afirmado que el referéndum del 1-O no era un acto concluyente para la independencia y ha alegado que el Govern acató las resoluciones del Constitucional.

La intervención de Bassa, la última exconsellera del Govern de Carles Puigdemont en prisión provisional que ha declarado en el juicio del procés en el Supremo, se puede resumir en diez frases:

- "Nunca la independencia se pretendía lograr después de una insurrección o después de un referéndum. Siempre se planteó la independencia como algo pactado, con acuerdo, durante el tiempo que fuera necesario. Y la prueba es que estamos aquí y que no hay independencia".

- "La independencia figuraba en la parte declarativa de una propuesta de resolución que se leyó pero no se votó. Son voluntades políticas, declaraciones políticas".

- Sobre la DUI: "Fue un acto político, pacífico, no hubo nada más, ninguna mención especial en el hemiciclo, no se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat, ni en el Boletín Oficial del Parlament, no se comunicó a ningún organismo oficial, a ninguna organización. No se hizo nada".

- (A cambio de convocar elecciones y aparcar la DUI): "Puigdemont pidió garantías de que no se aplicaría el 155. Las garantías no llegaron nunca, al revés".

- "El consenso fue hacer un referéndum como una forma de compromiso institucional con la ciudadanía. Fue un acto más dentro de la legislatura, nunca fue un acto concluyente. Y menos para la independencia".

- Sobre el programa electoral de JxS, que prometía lograr la independencia en 18 meses: "Prácticamente no se cumplió nada".

- "Desde que se suspendió la ley del referéndum no se materializó ningún acto. Como Govern no hicimos nada más. Se acató la suspensión de la Sindicatura Electoral. No valoramos desconvocar el referéndum porque creíamos que no era delito". "La ley de transitoriedad se realizó siempre pensando en la idea de un pacto".

- "Admito y siento la autoridad del Tribunal Constitucional".

- Sobre las cargas policiales para evitar el 1-O: "Podían haber hecho muchas cosas, desnaturalizar el resultado, llevarse las urnas cuando la gente había acabado de votar, se me ocurren mil maneras de impedir un referéndum sin atacar a la gente. De ninguna manera pensé nunca que vería lo que vi".

- "No se gastó ni un euro público en el referéndum. Era imposible poner algo en la contabilidad sin que se enterara el Gobierno". EFE.

tri-jf/jc