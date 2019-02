El exconseller de Territorio Josep Rull ha alegado ante el Supremo que actuaron con la convicción de que convocar un referéndum no era delito y que tras la DUI no se apartaron de un ámbito de expresión "estrictamente político" para no abandonar el terreno de juego "democrático, pacífico y cívico".

Rull, que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel, ha respondido durante cuatro horas a la fiscal Consuelo Madrigal, a la Abogada del Estado, Rosa María Seoane, y a su abogado, Jordi Pina, en una intervención que se puede sintetizar en diez frases: