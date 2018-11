Marc Dullaert, director de la Fundación KidsRights, que hoy concedió el Premio Internacional de la Paz de los Niños 2018 al movimiento estudiantil contra las armas March for Our Lives (Marcha por Nuestras Vidas), durante la entrevista concedida a EFE. EFE

Marc Dullaert, director de la Fundación KidsRights, que hoy concedió el Premio Internacional de la Paz de los Niños 2018 al movimiento estudiantil contra las armas March for Our Lives (Marcha por Nuestras Vidas), durante la entrevista concedida a EFE. EFE

Las escuelas "no deben ser un campo de batalla sino un lugar seguro", advierte a Efe Marc Dullaert, director de la Fundación KidsRights, que hoy concedió el Premio Internacional de la Paz de los Niños 2018 al movimiento estudiantil contra las armas March for Our Lives (Marcha por Nuestras Vidas).

"Y este no solo es un problema de EEUU, sino de todo el mundo. Muy a menudo los colegios son objetivo de disparos, un lugar donde se colocan bombas y en muchas ocasiones, un campo de tiro", agrega.