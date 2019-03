El exlíder de Unió Democràtica Josep Antoni Duran Lleida espera que la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes independentistas por el 1-O no haga caso a aquellos sectores de la sociedad española que piden una sentencia "vengativa".

"La solución judicial no es la solución. No habrá solución en mayúsculas hasta que no haya una solución política. De momento, los políticos hemos fracasado. Conviene que en estos días no fracase la justicia. Habrá que esperar a una sentencia, que aún no está escrita", ha afirmado en una entrevista con Efe.