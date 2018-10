El expresidente de los socialistas vascos y una de las personas que facilitó los contactos entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, Jesús Eguiguren, ha desvelado hoy que el presidente del Ejecutivo se planteó en su momento la posibilidad de indultar a presos de ETA.

"No lo he dicho nunca antes: pese a que Zapatero estaba acosado por la derecha, pensó que el terrorismo se podía acabar, y tuvo planes de indultos individuales, para resolver políticamente el tema, aunque no se avanzó más", ha dicho en una entrevista en Radio Euskadi.