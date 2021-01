Uno de los abogados del líder opositor ruso Alexéi Navalni denunció hoy que la policía no le permite el acceso a su cliente, que fue detenido anoche nada más llegar a Moscú en un vuelo procedente de Berlín.

"A mí, abogado de defensor con poder notarial, no me permiten acceder a él (a Navalni); dicen que está durmiendo. Desde luego, no hacen ninguna referencia a la ley", escribió en su cuenta de Twitter el letrado Viacheslav Guimadi.