El cardenal Juan José Omella (c) durante la celebración en la Sagrada Familia de una misa por los difuntos durante la pandemia "que no han podido recibir la despedida que merecen”, a pesar de que el Procicat no dio la autorización al acto por superar las diez personas previstas para ceremonias religiosas. EFE/Quique García