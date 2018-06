El asesor sobre encuestas del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y el exprimer ministro británico Tony Blair, y reconocido periodista de The New York Times, Stanley Greenberg, durante la entrevista concedida a la agencia EFE. EFE

El asesor sobre encuestas del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y el exprimer ministro británico Tony Blair, y reconocido periodista de The New York Times, Stanley Greenberg, durante la entrevista concedida a la agencia EFE. EFE

Stanley Greenberg, asesor de Bill Clinton, Tony Blair o Nelson Mandela, y reconocido periodista de The New York Times, está convencido de que Donald Trump no ganará las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. porque con su práctica política "está destruyendo al partido republicano".

"El partido republicano, que perdía votos, vio en Trump un líder agresivo capaz de movilizar a muchos votantes, principalmente en zonas industrializadas y del interior del país, con su misoginia, su machismo y su estrategia antiinmigración, pero lo que supuso al principio una buena táctica se les está volviendo en contra", explica en una entrevista con Efe en Bilbao, donde participa en un congreso sobre comunicación política.