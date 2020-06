Los niveles de contaminación se redujeron cerca de un 60 % en muchas zonas de España en la fase severa del confinamiento, según varios estudios, pero el campo no paró su actividad, lo que pone de nuevo sobre la mesa si el primario es un actor protagonista o secundario en la cuestión ambiental.

Las opiniones no son coincidentes, según las fuentes consultadas por Efeagro, y mientras algunos no ven tan claro que se pueda hacer esa deducción sin más, otros sí consideran obvio que esta situación excepcional ha demostrado que la agricultura y la ganadería no tienen esa relevancia primordial en las emisiones al medio ambiente.