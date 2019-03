Fotografía facilitada por la Corte Penal Internacional (CPI) del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, junto a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda. EFE/ Corte Penal Internacional / On 15 March 2019, H.E. . Mr Carlos Holmes Trujillo, Minister of Foreign Affairs of Colombia and his delegation visited the International Criminal Court (ICC) and met with ICC Prosecutor Fatou Bensouda and members of her team.EFE/