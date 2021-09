El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado este miércoles al PP y a Vox a retirar las enmiendas a la totalidad que han registrado contra el proyecto de ley para reformar la Constitución y borrar el término "disminuidos", que llega este jueves al pleno del Congreso.

"Es una mejora del país, no va contra nadie y no se comprendería que se rechazase por cuestiones ajenas a lo que se está debatiendo que es la reforma del artículo 49", subrayan a Efe fuentes de CERMI, conscientes de que si no retiran las enmiendas no habrá mayoría suficiente para tramitar la reforma.