El diputado conservador proeuropeo Dominic Grieve, exfiscal del Estado, advirtió hoy de que varios miembros del Gobierno británico pueden dimitir si Theresa May no retrasa el "brexit" en caso de que no haya acuerdo para finales de febrero.

En unas declaraciones a la BBC, el parlamentario, la figura más destacada de los "tories" proeuropeos, dijo que varios integrantes del Ejecutivo, cuyos nombres no mencionó, han manifestado la inquietud a la primera ministra sobre una falta de acuerdo.