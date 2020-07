El joven activista Nathan Law, uno de los líderes más destacados del movimiento prodemocrático hongkonés y dirigente del partido Demosisto, ha abandonado la excolonia británica con destino desconocido, informó él mismo en las redes sociales.

"He dejado ya Hong Kong y continúo la labor de defensa a nivel internacional. Basado en la valoración de riesgos, no debo revelar demasiado sobre dónde me encuentro y mi situación personal ahora", escribió hoy Law a los periodistas en un grupo de WhatsApp.