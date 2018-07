El embajador ruso ante Estados Unidos, Anatoli Antónov, afirmó hoy que desconoce si el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha sido invitado a visitar Washington antes de fin de año para una nueva reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Estoy en Moscú. ¿Cómo puedo confirmarlo o desmentirlo? Si usted se refiere a una carta, yo no la he visto", respondió el embajador a una pregunta sobre el particular tras intervenir en un foro internacional de debate.