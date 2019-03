La Comisión Electoral de Tailandia ha convocado para el miércoles a Srisuwan Janya, activista en defensa de la Constitución, para que argumente ante el organismo su denuncia contra Thanathorn Juangroongruangkit, líder de la formación Anakot Mai ("Nuevo Futuro"). EFE/Archivo THAILAND ELECTION:RUN221. Bangkok (Thailand), 11/02/2019.- Thai secretary-general of the Association for the Protection of the Constitution, Srisuwan Janya (C) holds a petition before submitting it at the Election Commission in Bangkok, Thailand, 11 February 2019. The petition called for the for investigation of the Thai Raksa Chart Party, a political party linked to Thaksin Shinawatra, for the nomination of Princess Ubolratana Mahidol as a candidate for prime minister in the upcoming general election on 24 March 2019. (Tailandia) EFE/EPA/NARONG SANGNAK