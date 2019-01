El exjefe de seguridad del presidente galo Emmanuel Macron, Alexandre Benalla (c), asiste a una vista en el Senado en París (Francia) hoy, 21 de enero de 2019. EFE

Alexandre Benalla, excolaborador del presidente de Francia, Emmanuel Macron, admitió este lunes haberse equivocado al usar sus pasaportes diplomáticos tras ser despedido del Palacio del Elíseo, pero aseguró que se le está sometiendo a un linchamiento "en toda regla".

"He cometido cierto número de errores, errores que he reconocido ante mis allegados y mi entorno y que reconozco públicamente delante de ustedes y ante la justicia (...), pero no acepto el personaje que se ha construido de mí", dijo ante la comisión de investigación del Senado.