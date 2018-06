El exinterventor de la Consejería de Empleo Ramón Gutierrez de la Chica, durante su declaración hoy, en la Audiencia de Sevilla, como testigo en el juicio que se sigue por la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico para repartir ayudas sociolaborales. EFE

El exinterventor de la Consejería de Empleo Carlos González Laguillo ha declarado hoy -en la pieza política del caso ERE- que su función fiscalizadora está reglamentada y "el interventor delegado no es una policía de investigación, no podemos ir más allá de lo que nos corresponde, no podemos pretender ser salvadores del mundo".

González Laguillo ha testificado en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.