24 may. 2019

EFE Johannesburgo 24 may. 2019

El expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) afirmó hoy que tiene que vender "sombreros" y "calcetines" para pagarse los costes legales del caso de corrupción en el que está procesado, mientras los tribunales evalúan una petición de su defensa para intentar que se le retiren los cargos.

"Tengo que vender sombreros, calcetines, para pagar las tasas legales. No quieren que tenga abogados, están presionándome, pero no lloraré, no tengo miedo a nada", contó Zuma a los seguidores que se congregaron hoy para apoyarle en los juzgados de Pietermaritzburg, en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal (este).