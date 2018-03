El expresidente de Ucrania Víctor Yanukóvich, exiliado en Rusia tras la revolución del Maidán, aseguró hoy que siempre se mantuvo al margen de los pagos al exjefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Paul Manafort, acusado en ese país de asesorar en secreto al antiguo Gobierno ucraniano.

"Yo personalmente no he firmado con él ningún acuerdo y no he hablado de honorarios por su trabajo, nunca hemos discutido ese tema", dijo el derrocado expresidente durante una rueda de prensa en Moscú.