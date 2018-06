El fiscal ha presentado un recurso de súplica al auto que decretó la puesta en libertad provisional de los cinco miembros de La Manada al considerar que no solo existe riesgo de fuga de los condenados, sino también de reiteración delictiva.

En el escrito, el fiscal destaca que el riesgo de fuga "no solo no ha desaparecido, sino que resulta más notorio", ya que, si bien las penas son muy inferiores a las solicitadas, "no es menos cierto que, aun no siendo firme, sí pesa ahora sobre ellos una condena de nueve años de prisión, es decir, una pena grave derivada de un delito grave".