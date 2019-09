El Gobierno de Murcia ha lanzado este viernes un aviso a la población para que no hagan uso del vehículo si no es estrictamente necesario debido a la situación generada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afecta a la región desde ayer.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Ejecutivo murciano recomienda no hacer usar el vehículo en las carreteras regionales si no es necesario: "Mantenemos abiertas las carreteras para garantizar el tránsito de los vehículos preparados para la conducción en situaciones especiales. No se recomienda el uso de turismo", especifica el mensaje en la red social.