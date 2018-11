El Gobierno ha recalcado hoy que su exigencia a la Unión Europea en el acuerdo del "brexit" -cualquier decisión futura sobre Gibraltar debe contar con el visto bueno de España- es "irrenunciable" y confía en que pueda llegar a un acuerdo en el Consejo Europeo del próximo domingo.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, no ha querido especular sobre si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asistirá o no a la cumbre del domingo en caso de que la UE no atienda la petición española, pero ha señalado que "ya han sido muchos los países que han dicho que, de acudir, acudirían a un encuentro en el que estuvieran las cosas acordadas".