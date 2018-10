Un jurado ha declarado culpable de asesinato al hombre que mató a su expareja a cuchilladas ante el hijo de ambos en las puertas del punto de encuentro familiar de Zaragoza, en el que se cumplía el acuerdo que permitía al padre estar con el menor unas horas los fines de semana.

Los miembros del jurado, siete hombres y dos mujeres, han estimado que el acusado, Cristinel I.S., no actuó bajo los efectos del alcohol y no estaba obsesionado por la separación de su exmujer hasta el punto de no ser consciente de sus actos en el momento de producirse el crimen.