El chamán y líder indígena brasileño Davi Kopenawa, uno de los ganadores del denominado Nobel Alternativo 2019, cree que el apoyo internacional ha sido vital para que los yanomami sobreviviesen al acoso que sufren en Brasil.

"Si ustedes (extranjeros) no llegan a hacer un buen trabajo por nosotros, nuestro pueblo habría muerto, no estaría protegido. Brasil nos presta muy poco apoyo. El pueblo brasileño no valora a mi pueblo, no le interesamos, solo le interesa la minería, el oro, robar tierras o ensuciar ríos", afirma en entrevista a Efe.