El Pacto Global para la migración regular, segura y ordenada, promovido por la ONU, debe servir para acabar con las "narrativas tóxicas" y la "sorprendente desinformación" que circula sobre la cuestión migratoria, dijo hoy en Marrakech la secretaria general de la conferencia, la canadiense Louise Arbour.

Arbour insistió en que el documento que mañana se firmará en la ciudad marroquí de Marrakech "no es un tratado ni una convención" y "no es jurídicamente vinculante (porque) no crea obligaciones legales de ninguna clase".