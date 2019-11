Joaquín Echeverría, el padre de Ignacio Echeverría fallecido en los atentados de Londres de 2017, ha presentado este martes un libro en recuerdo a su hijo al que describe como una "persona buena en una vida corriente" y ha enfatizado que "cualquiera puede ser Ignacio".

"He escrito una carta que no quisiera haber tenido que redactar nunca, pero me sirve para expresar todo lo que le querría decir a mi hijo o haberles expresado a viva voz", comienza el relato de Joaquín Echeverría en el libro 'Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín' que él mismo ha redactado.