El partido del ex primer ministro pakistaní Nawaz Sharif afirmó hoy que no aceptará los resultados de las elecciones generales del 25 de julio si el proceso no es "libre" y "legítimo", un día después de que el político y su hija Maryam fuesen arrestados a su regreso a Pakistán.

"Si las elecciones no son libres y legítimas no aceptaremos los resultados", afirmó el presidente de la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N) y hermano de Nawaz, Shahbaz Sharif, en una rueda de prensa en la ciudad de Lahore (este).