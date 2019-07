El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha advertido este miércoles que Vox "tiene los días contados" si no reconsidera su posición en Madrid y Murcia para apoyar a los candidatos populares a sendas presidencias regionales, Isabel Díaz-Ayuso y Fernando López Miras, respectivamente.

En una entrevista en RNE, ha dicho que no quiere que esto suene a "amenaza" pero que si Vox insiste en votar con el PSOE y Podemos para evitar que gobierne el PP, sus votantes no lo entenderían porque no quieren gobiernos de izquierda ni tampoco este "espectáculo" que -a su juicio- está dando el partido que preside Santiago Abascal.