El PP ha llamado a todas las mujeres a denunciar el maltrato en un vídeo emitido en sus cuentas de redes sociales con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer en el que participan el presidente de la formación, Pablo Casado, y otros dirigentes del partido.

En el vídeo, publicado junto al mensaje "No a sus insultos. No a sus intimidaciones. No a tus lágrimas. Denúncialo, no estás sola", participan, además de Casado, el secretario general, Teodoro García Egea; la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, y la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra.