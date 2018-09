El PSOE está convencido de que la Mesa del Congreso no puede bloquear el atajo legal que ha ideado el Gobierno para evitar el veto del PP en el Senado a los objetivos de déficit y sostiene que son precisamente los 'populares' los que "más han utilizado esa argucia" cuando han gobernado.

Tras el anuncio del PP de que tratará de impedir dicho atajo pidiendo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que no dé luz verde al dictamen de la Comisión de Justicia que contendrá la enmienda, los socialistas han mostrado su enfado en los pasillos de la Cámara y su convencimiento de "la Mesa no puede parar ese dictamen y no puede impedir que vaya a pleno".