Pablo Casado ya no está y Alberto Núñez Feijóo ha tomado las riendas del PP, pero en el viaje del pasado al futuro emprendido por la formación en los dos últimos días no ha tenido billete Vox, el fantasma al que no se menciona pero que sigue acechando a los populares.

El XX Congreso Nacional del PP ha sido, como se esperaba, un ejercicio de adhesión al nuevo líder y una escenificación de que con Feijóo los populares sí lograrán volver al Gobierno, y se fijan además como meta devolver a la política a épocas de mayor certidumbre, con mayorías contundentes, sin inestabilidad, con moderación y volumen, con la gestión como bandera y las clases medias como himno.