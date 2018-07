El rey Felipe VI inaugura hoy la quinta edición del World Congress for Middle Eastern Studies (Wocmes), que reunirá en Sevilla a unos tres mil especialistas de Oriente Próximo y Norte de África en más de 500 sesiones de trabajo.

Este evento lo organiza la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, creada tras la Expo 92 de Sevilla por la Junta de Andalucía, el Reino de Marruecos y el Centro Peres por la Paz, y reunirá a expertos de noventa países bajo el lema "Your roots. Your heritage. Knowledge that unites" (Tus raíces. Tu herencia. Conocimiento que une).