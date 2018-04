El director del Real Instituto Elcano, Charles Powell (d), junto al director del Institute of World Economics and Politics (IWEP) de Kazajstán, Yerzhan Saltybayev, y el embajador de la República de Kazajstán en España, Bakyt Dyussenbayev (c), durante el acto en el que hoy el Real Instituto Elcano y el IWEP han suscrito un acuerdo de colaboración y entendimiento entre ambas entidades, con el fin de reforzar las relaciones tanto institucionales como académicas. EFE