La Fundación Pasqual Maragall y el Hospital del Mar de Barcelona buscan a 4.000 voluntarios de entre 60 y 80 años, para seleccionar a 200, en los que ensayar una combinación de hábitos saludables con la ingesta de una sustancia natural del té verde que podría frenar el avance de la demencia.

Rafael de la Torre y José Luís Molinuevo, investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y del BarcelonaBeta Brain Research (BBRC), el centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall, han presentado este miércoles el proyecto PENSA (Prevention of Cognitive Decline in ApoE4 carriers with Subjecvtive Cognitive Decline after EGCG and a multimodal intervention).