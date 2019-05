29 may. 2019

EFE Marrakech (Marruecos) 29 may. 2019

El mes de ayuno de ramadán es un periodo difícil, no solo para los que ayunan, sino también para los que se atreven a no respetarlo y se ven asediados por el conservadurismo social y el Código Penal, que castiga específicamente a los que no ayunan.

En una riad en el barrio antiguo de la ciudad de Marrakech, 320 kilómetros al sur de Rabat, se reúne el empresario Hasán Auid, 44 años, con sus amigos en los fines de semana para tomar té, almorzar, y conversar, sobre todo, de asuntos políticos.