Gentiloni dice que la coalición con los europeístas será el único "gobierno creíble"

Italian Prime Minister Paolo Gentiloni gives a statement about the shooting in Macerata during a press conference at Palazzo Chigi in Rome, Italy. EFE

Italian Prime Minister Paolo Gentiloni gives a statement about the shooting in Macerata during a press conference at Palazzo Chigi in Rome, Italy. EFE