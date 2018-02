El millonario estadounidense George Soros ha donado a través de una de sus fundaciones 400.000 libras (456.000 euros) a una campaña para tratar de frenar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), informó hoy el grupo de presión Best for Britain.

El inversor de origen húngaro es "un importante y valorado donante" del grupo, explicó hoy el presidente de Best for Britain, Mark Malloch Brown, ex secretario de Estado británico para África, Asia y las Naciones Unidas entre 2007 y 2009, bajo gobierno laborista.