La directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, ha explicado este miércoles que es necesario que cambien las subjetividades masculinas para acabar con la violencia de género y la desigualdad.

"Las mujeres hemos cambiado en poco tiempo, y mucho, y ellos no han cambiado tanto, han cambiado poco. Hasta que no cambien las subjetividades masculinas no habrá igualdad, entender esto es un cambio radical en el trabajo que tenemos que hacer", ha indicado Gimeno.