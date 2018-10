El presidente del BBVA, Francisco González, ha advertido de que la economía española se desacelerará "más rápido de lo que algunas personas piensan", y ha añadido que si él tuviera la responsabilidad de tomar decisiones, no se endeudaría más y no subiría impuestos.

"Yo he vivido la situación del año 2008, expliqué lo que iba a pasar y pasó y no me hicieron ni caso. No es comparable la situación de 2008 a la de ahora, pero yo sería prudente", ha añadido el presidente de BBVA en una entrevista concedida a El Mundo.