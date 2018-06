El Gobierno iraní advirtió hoy a Corea del Norte de que el presidente estadounidense, Donald Trump, puede "cancelar el acuerdo antes de regresar a casa", tras la histórica cumbre de Singapur.

"No sabemos con qué tipo de persona está negociando el líder norcoreano. No está claro que él (Trump) no vaya a cancelar el acuerdo antes de regresar a casa", dijo el portavoz del Gobierno iraní, Mohamad Baqer Nobajt.